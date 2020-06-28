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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 червня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 28 червня: в Україні виявлено 42 928 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 917 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 053 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 97 412 таких повідомлень.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 червня - фото 412706

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 42 928
Одужали 18 934
Померли 1 129

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 935) та у Львівській області (5 177). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 833

Волинська область

 2 228

Дніпропетровська область

 1 087

Донецька область

 479

Житомирська область

 1 396

Закарпатська область

 2 726

Запорізька область

 568

Івано-Франківська область

 2 300

Кіровоградська область

 646

Київ

 4 935

Київська область

 2 506

Львівська область

 5 177

Луганська область

 80

Миколаївська область

 436

Одеська область

 1 601

Полтавська область

 310

Рівненська область

 3 568

Сумська область

 295

Тернопільська область

 1 893

Харківська область

 2 082

Херсонська область

 191

Хмельницька область

 781

Чернівецька область

 4 686

Черкаська область

 642

Чернігівська область

 526

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-06-2020:

Захворіли 10 087 839
Одужали 5 466 329
Померли 501 436

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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