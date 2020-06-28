Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 червня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 28 червня: в Україні виявлено 42 928 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 917 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 053 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 97 412 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 42 928 Одужали 18 934 Померли 1 129

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 935) та у Львівській області (5 177). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 833 Волинська область 2 228 Дніпропетровська область 1 087 Донецька область 479 Житомирська область 1 396 Закарпатська область 2 726 Запорізька область 568 Івано-Франківська область 2 300 Кіровоградська область 646 Київ 4 935 Київська область 2 506 Львівська область 5 177 Луганська область 80 Миколаївська область 436 Одеська область 1 601 Полтавська область 310 Рівненська область 3 568 Сумська область 295 Тернопільська область 1 893 Харківська область 2 082 Херсонська область 191 Хмельницька область 781 Чернівецька область 4 686 Черкаська область 642 Чернігівська область 526

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-06-2020:

Захворіли 10 087 839 Одужали 5 466 329 Померли 501 436 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020