У МОЗ пояснили, як не впасти в ожеледицю

Експерти з Міністерства охорони здоров'я України попередили українців, що взимку варто бути максимально обережними на вулиці, адже негода несе особливу загрозу вашому здоров'ю. Щоб мінімізувати ризики, слідуйте порадам фахівців. Читайте далі та дізнайтеся, як убезпечитись під час ожеледиці!

Зимова погода може бути підступною, а лід на дорогах – ще більше. Не забувайте про базові правила безпеки, коли пересуваєтеся вулицею.

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За даними Центру медичної статистики, в середньому 97,5 тис. українців щороку зазнають ушкоджень різного ступеня тяжкості внаслідок падіння. Значна частина цих травм отримується взимку, і особливо в ожеледицю. Проте є прості та дієві поради, як зменшити ризик впасти та травмуватися, навіть якщо ви генетично не пристосовані до ходіння по льоду", – зазначають у МОЗ.

Як не впасти під час ожеледиці:

Не дивіться в телефон, коли йдете.

Оберіть взуття з рельєфною підошвою.

Не ходіть швидко, а пересувайтеся повільно. Це знизить ризик впасти.

Допомагайте собі балансувати руками.

За можливості не носіть важкі сумки, адже вони порушують рівновагу.

Якщо відчуваєте, що падаєте, то присядьте.

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