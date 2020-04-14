Продуктові ринки в Україні знову закрили на карантин: відома причина

Головний санлікар України скасував дозвіл на роботу ринків у зв'язку з низкою порушень і зловживань під час карантину.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко знову ввів заборону на роботу ринків під час карантину, скасувавши власну постанову, якою дозволялася така підприємницька діяльність за певних умов.

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Відповідну заяву Ляшко зробив вчора, 13 квітня. "Із завтрашнього дня мою постанову, яка прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнано такою, що втратила чинність", – зазначив Ляшко. Таке рішення чиновник прийняв після того, як було виявлено низку порушень і зловживань.

Ляшко пояснив, що робота ринків була дозволена, щоб українці отримали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах.

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