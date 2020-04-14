Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 14 квітня

Коронавірус в Україні та світі

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 14 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 14 квітня: в Україні виявлено 3 372 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 270 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 838 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11 974 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 372 Одужали 119 Померли 98

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (546) та в місті Києві (551). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 551 Київська область 224 Чернівецька область 546 Івано-Франківська область 332 Тернопільська область 280 Рівненська область 134 Запорізька область 89 Одеська область 69 Волинська область 80 Львівська область 136 Дніпропетровська область 71 Житомирська область 112 Черкаська область 105 Херсонська область 34 Луганська область 3 Донецька область 12 Вінницька область 200 Закарпатська область 99 Кіровоградська область 144 Полтавська область 26 Сумська область 74 Харківська область 14 Чернігівська область 10 Хмельницька область 22 Миколаївська область 5

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 14 квітня: Захворіли 1 920 918 Одужали 453 289 Померли 119 686 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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