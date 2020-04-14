Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 14 квітня

  • 432
Коронавірус в Україні та світі - фото 1
Коронавірус в Україні та світі

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 14 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 14 квітня: в Україні виявлено 3 372 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 270 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 838 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11 974 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 372
Одужали 119
Померли 98

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (546) та в місті Києві (551). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 14 квітня - фото 397824

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 551

Київська область

 224

Чернівецька область

 546

Івано-Франківська область

 332

Тернопільська область

 280

Рівненська область

 134

Запорізька область

 89

Одеська область

 69

Волинська область

 80

Львівська область

 136

Дніпропетровська область

 71

Житомирська область

 112

Черкаська область

 105

Херсонська область

 34

Луганська область

 3

Донецька область

 12

Вінницька область

 200

Закарпатська область

 99

Кіровоградська область

 144

Полтавська область

 26

Сумська область

 74

Харківська область

 14

Чернігівська область

 10

Хмельницька область

 22

Миколаївська область

 5

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 14 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 14 квітня - фото 395667

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 14 квітня:

Захворіли 1 920 918
Одужали 453 289
Померли 119 686

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 14 квітня - фото 397814

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 2915
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 669
ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • 08 квітня, 16:22
  • 817
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна