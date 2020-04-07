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Карантин Коронавірус

У МОЗ показали, яким має бути захист медсестер: відео

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У МОЗ показали, яким має бути захист медсестер: відео - фото 1

За статистикою, медсестри в умовах глобального дефіциту засобів індивідуального захисту більше ризикують підхопити коронавірус, оскільки частіше за інших контактують з пацієнтами. Тому у МОЗ пояснили, як медсестри повинні бути захищені. Відео з рекомендаціями відомство опублікувало у Facebook.

Перед одяганням засобів захисту слід обробити руки, після цього спершу одягнути захисну маску, а потім – шапочку, халат, рукавички, бахіли, нарукавники і окуляри. В останню чергу варто одягати фартух і другу пару рукавичок.

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Рекомендації МОЗ основані на інструкціях Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Така екіпіровка необхідна передовсім персоналу, який проводить час у палатах і допомагає при інтубації трахеї, серцево-легеневої реанімації, ручної вентиляції легенів та інших маніпуляціях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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