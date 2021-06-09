У МОЗ оновили карантинні зони: які обмеження діють в Україні

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон в Україні. Станом на 9 червня всі області показали відчутне покращення ситуації з коронавірусом.

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України опублікували оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. Від 9 червня до переліку "червоних" не потрапила жодна область, зате вся країна відповідає показникам "зеленої".

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За даними медиків, в Україні за останні тижні помітні позитивні зміни у рівні захворюваності, госпіталізації та завантаженості ліжок з киснем. Тому у МОЗ вирішили перевести всі області до "зеленої" зони. Однак не варто вважати, що це скасовує всі обмеження.

Правила "зеленої" зони:

У громадських місцях та будівлях обов'язкові маски або респіратори;

Кінотеатри та заклади культури працюють за умови заповненістю залів не більше як на 50%;

Громадський транспорт обмежує кількість пасажирів за кількістю сидячих місць;

Заборонена робота закладів харчування та розваг після 22:00 та до 7:00, але доставка дозволена.

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