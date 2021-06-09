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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 червня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 9 червня: в Україні виявлено 2 218 039 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 218 039
|Одужали
|2 108 684
|Померли
|51 410
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|18
|
Волинська область
|42
|
Дніпропетровська область
|75
|
Донецька область
|56
|
Житомирська область
|16
|
Закарпатська область
|31
|
Запорізька область
|43
|
Івано-Франківська область
|30
|
Кіровоградська область
|20
|
Київ
|262
|
Київська область
|142
|
Львівська область
|55
|
Луганська область
|21
|
Миколаївська область
|59
|
Одеська область
|44
|
Полтавська область
|41
|
Рівненська область
|75
|
Сумська область
|43
|
Тернопільська область
|24
|
Харківська область
|87
|
Херсонська область
|68
|
Хмельницька область
|64
|
Чернівецька область
|22
|
Черкаська область
|36
|
Чернігівська область
|11
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-06-2021:
|Захворіли
|174 751 298
|Одужали
|
158 163 043
|Померли
|
3 762 901
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.
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