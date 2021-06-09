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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 9 червня: в Україні виявлено 2 218 039 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​​​​​1 385 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 57 556 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 405 577 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 218 039
Одужали 2 108 684
Померли 51 410

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 18

Волинська область

 42

Дніпропетровська область

 75

Донецька область

 56

Житомирська область

 16

Закарпатська область

 31

Запорізька область

 43

Івано-Франківська область

 30

Кіровоградська область

 20

Київ

 262

Київська область

 142

Львівська область

 55

Луганська область

 21

Миколаївська область

 59

Одеська область

 44

Полтавська область

 41

Рівненська область

 75

Сумська область

 43

Тернопільська область

 24

Харківська область

 87

Херсонська область

 68

Хмельницька область

 64

Чернівецька область

 22

Черкаська область

 36

Чернігівська область

 11

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-06-2021:

Захворіли 174 751 298
Одужали

158 163 043
Померли

3 762 901

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.

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