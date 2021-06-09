Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 червня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 9 червня: в Україні виявлено 2 218 039 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​​​​​​​​​​​1 385 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 57 556 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 405 577 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 9 червня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 218 039 Одужали 2 108 684 Померли 51 410

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 18 Волинська область 42 Дніпропетровська область 75 Донецька область 56 Житомирська область 16 Закарпатська область 31 Запорізька область 43 Івано-Франківська область 30 Кіровоградська область 20 Київ 262 Київська область 142 Львівська область 55 Луганська область 21 Миколаївська область 59 Одеська область 44 Полтавська область 41 Рівненська область 75 Сумська область 43 Тернопільська область 24 Харківська область 87 Херсонська область 68 Хмельницька область 64 Чернівецька область 22 Черкаська область 36 Чернігівська область 11

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-06-2021:

Захворіли 174 751 298 Одужали 158 163 043 Померли 3 762 901 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.

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