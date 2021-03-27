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У МОЗ оновили карантинні зони: перелік "червоних" регіонів
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Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, тож МОЗ знову змінило перелік карантинних зон. На 27 березня в країні лише одна область має "жовті" обмеження.
На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я з'явився оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. Від 27 березня до списку "червоних" потрапили вже 13 регіонів.
Важливо: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 березня
Найсуворіші обмеження з "червоної зони" введено у: Києві, Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Рівненській, Чернігівській, Черкаській, Чернівецькій областях.
У "помаранчевій" зоні на сьогодні 11 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька області.
Тим часом у "жовтій" зоні тільки Херсонщина, а "зелених" областей в країні зовсім немає.
Наголосимо, що карантин в області посилюється лише за умови, що упродовж 3 днів щонайменше два показники за COVID-19 перевищують норму.
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