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У МОЗ оновили карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіонах
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Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон в Україні. Станом на 22 квітня до списку "червоних" входять 13 областей, де залишаються найсуворіші обмеження.
На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України опублікували оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. Від 22 квітня до переліку "червоних" потрапили 13 регіонів.
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Хоч Буковина й показує позитивну тенденцію, але недостатню для скасування най більших обмежень. Відтак, "червона" зона має такий вигляд: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
До "помаранчевої" зони входять 9 областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська.
А в "жовтій" поки тільки Херсонська, Закарпатська та Івано-Франківська. Відзначимо, що жодна область в Україні не відповідає показникам "зеленої" зони, де відсутні серйозні обмеження.
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