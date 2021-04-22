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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 22 квітня: в Україні виявлений 1 990 353 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 16 235 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 101 981 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 089 301 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 990 353
Одужали 1 533 303
Померли 41 266

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 448

Волинська область

 455

Дніпропетровська область

 976

Донецька область

 847

Житомирська область

 544

Закарпатська область

 208

Запорізька область

 995

Івано-Франківська область

 184

Кіровоградська область

 210

Київ

 1 673

Київська область

 887

Львівська область

 804

Луганська область

 304

Миколаївська область

 449

Одеська область

 844

Полтавська область

 807

Рівненська область

 563

Сумська область

 700

Тернопільська область

 357

Харківська область

 1 333

Херсонська область

 337

Хмельницька область

 870

Чернівецька область

 235

Черкаська область

 695

Чернігівська область

 520

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-04-2021:

Захворіли

144 472 683
Одужали

122 660 280
Померли

3 072 273

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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