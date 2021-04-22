Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 квітня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 22 квітня: в Україні виявлений 1 990 353 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 16 235 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 101 981 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 089 301 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 990 353 Одужали 1 533 303 Померли 41 266

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 448 Волинська область 455 Дніпропетровська область 976 Донецька область 847 Житомирська область 544 Закарпатська область 208 Запорізька область 995 Івано-Франківська область 184 Кіровоградська область 210 Київ 1 673 Київська область 887 Львівська область 804 Луганська область 304 Миколаївська область 449 Одеська область 844 Полтавська область 807 Рівненська область 563 Сумська область 700 Тернопільська область 357 Харківська область 1 333 Херсонська область 337 Хмельницька область 870 Чернівецька область 235 Черкаська область 695 Чернігівська область 520

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-04-2021:

Захворіли 144 472 683 Одужали 122 660 280 Померли 3 072 273 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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