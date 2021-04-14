У МОЗ оновили карантинні зони: хто вийшов з "червоних" регіонів

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до розподілу України на карантинні зони. Тепер до переліку "червоних" входять 12 областей, де введено найсуворіші обмеження.

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України опублікували оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. Від 14 квітня у списку "червоних" залишаються 12 регіонів.

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Найгірша ситуація через коронавірус втримається у таких областях "червоної зони": Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська, а також місто Київ.

До "помаранчевої зони" потрапили 10 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.

Тим часом перелік у "жовтій зоні" поступово збільшується, адже зараз туди входять Івано-Франківська, Закарпатська та Херсонська області, у яких ситуації з COVID-19 покращується.

Додамо, що у Києві продовжили локдаун до 30 квітня включно, тож старі обмеження залишаються актуальними.

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