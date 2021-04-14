Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 квітня

Скільки в Україні хворих на COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 14 квітня: в Україні виявлений 1 887 338 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 14 533 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 14 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 134 342 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 770 753​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 872 785 Одужали 1 442 618 Померли 38 225

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 380 Волинська область 374 Дніпропетровська область 606 Донецька область 837 Житомирська область 392 Закарпатська область 157 Запорізька область 876 Івано-Франківська область 162 Кіровоградська область 120 Київ 1 457 Київська область 845 Львівська область 963 Луганська область 321 Миколаївська область 422 Одеська область 906 Полтавська область 900 Рівненська область 616 Сумська область 463 Тернопільська область 469 Харківська область 1255 Херсонська область 208 Хмельницька область 854 Чернівецька область 204 Черкаська область 581 Чернігівська область 185

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-04-2021:

Захворіли 138 044 199 Одужали 111 072 764 Померли 2 972 576 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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