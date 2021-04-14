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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 квітня

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Скільки в Україні хворих на COVID-19 - фото 1
Скільки в Україні хворих на COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 14 квітня: в Україні виявлений 1 887 338 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 14 533 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 14 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 134 342 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 770 753​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 872 785
Одужали 1 442 618
Померли 38 225

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 380

Волинська область

 374

Дніпропетровська область

 606

Донецька область

 837

Житомирська область

 392

Закарпатська область

 157

Запорізька область

 876

Івано-Франківська область

 162

Кіровоградська область

 120

Київ

 1 457

Київська область

 845

Львівська область

 963

Луганська область

 321

Миколаївська область

 422

Одеська область

 906

Полтавська область

 900

Рівненська область

 616

Сумська область

 463

Тернопільська область

 469

Харківська область

 1255

Херсонська область

 208

Хмельницька область

 854

Чернівецька область

 204

Черкаська область

 581

Чернігівська область

 185

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-04-2021:

Захворіли

138 044 199
Одужали

111 072 764
Померли

2 972 576

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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