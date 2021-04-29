У МОЗ оновили карантинні зони: хто перейшов у "жовті" регіони

Список зон за обмеженнями в Україні

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни у список карантинних зон в Україні. Станом на 29 квітня до переліку "червоних" входять 9 областей та Київ, де залишаються найсуворіші обмеження.

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України опублікували оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. Від 29 квітня до переліку "червоних" потрапили 10 регіонів.

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Завдяки поступовому покращенню ситуації, у "червоній" зоні залишились лише Київ та ці 9 областей: Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

"Помаранчева" зона втримується у 8 регіонах, серед яких Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.

Тим часом перелік "жовтих" регіонів поповнився: Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області. Однак поки ніхто не потрапив до "зеленої" зони.

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