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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 квітня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 29 квітня: в Україні виявлений 2 059 465​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​11 627 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 93 463 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 377 391​ результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 059 465
Одужали 1 635 333
Померли 43 778

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 203), Дніпропетровській (1 021), м Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 276

Волинська область

 345

Дніпропетровська область

 1 021

Донецька область

 809

Житомирська область

 385

Закарпатська область

 141

Запорізька область

 546

Івано-Франківська область

 184

Кіровоградська область

 174

Київ

 940

Київська область

 371

Львівська область

 667

Луганська область

 271

Миколаївська область

 311

Одеська область

 518

Полтавська область

 666

Рівненська область

 386

Сумська область

 429

Тернопільська область

 312

Харківська область

 1 023

Херсонська область

 277

Хмельницька область

 461

Чернівецька область

 131

Черкаська область

 444

Чернігівська область

 389

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-04-2021:

Захворіли

149 359 118
Одужали

127 040 432
Померли

3 149 381

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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