Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 квітня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 29 квітня: в Україні виявлений 2 059 465​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​11 627 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 93 463 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 377 391​ результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 29 квітня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано377 391тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 059 465 Одужали 1 635 333 Померли 43 778

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 203), Дніпропетровській (1 021), м Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 276 Волинська область 345 Дніпропетровська область 1 021 Донецька область 809 Житомирська область 385 Закарпатська область 141 Запорізька область 546 Івано-Франківська область 184 Кіровоградська область 174 Київ 940 Київська область 371 Львівська область 667 Луганська область 271 Миколаївська область 311 Одеська область 518 Полтавська область 666 Рівненська область 386 Сумська область 429 Тернопільська область 312 Харківська область 1 023 Херсонська область 277 Хмельницька область 461 Чернівецька область 131 Черкаська область 444 Чернігівська область 389

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-04-2021:

Захворіли 149 359 118 Одужали 127 040 432 Померли 3 149 381 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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