У МОЗ нагадали, як захистити пенсіонерів від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я нагадало українцям, що під час поширення коронавірусної хвороби особливої ​​турботи потребують літні люди.

В офіційному Facebook прес-служба МОЗ опублікувала дохідливу інфографіку про те, як правильно опікати літніх людей, щоб не заразити їх. А також, що потрібно робити на карантині самим літнім громадянам.

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Людям похилого віку слід:

не виходити з дому

не запрошувати гостей і почекати зі святами

спілкуватися з близькими тільки телефоном або через інтернет

регулярно мити руки з милом

провітрювати приміщення і робити вологе прибирання

зміцнювати імунітет

повідомляти рідним про стан свого здоров'я

Якщо треба щось купити, краще попросити сходити в магазин чи аптеку рідних. Нехай вони залишають куплене перед дверима квартири літньої людини. На вулиці бажано зберігати дистанцію на відстані більше півтора метра і бути в масці. Також необхідно уникати скупчень людей, рукостискань і поцілунків, контакту з тими, у кого очевидні ознаки респіраторних захворювань.

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