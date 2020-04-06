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Карантин Коронавірус

У МОЗ нагадали, як захистити пенсіонерів від коронавірусу

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Карантин - фото 1
Карантин / unian

Міністерство охорони здоров'я нагадало українцям, що під час поширення коронавірусної хвороби особливої ​​турботи потребують літні люди.

В офіційному Facebook прес-служба МОЗ опублікувала дохідливу інфографіку про те, як правильно опікати літніх людей, щоб не заразити їх. А також, що потрібно робити на карантині самим літнім громадянам.

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Людям похилого віку слід:

  • не виходити з дому
  • не запрошувати гостей і почекати зі святами
  • спілкуватися з близькими тільки телефоном або через інтернет
  • регулярно мити руки з милом
  • провітрювати приміщення і робити вологе прибирання
  • зміцнювати імунітет
  • повідомляти рідним про стан свого здоров'я
У МОЗ нагадали, як захистити пенсіонерів від коронавірусу - фото 396362

Якщо треба щось купити, краще попросити сходити в магазин чи аптеку рідних. Нехай вони залишають куплене перед дверима квартири літньої людини. На вулиці бажано зберігати дистанцію на відстані більше півтора метра і бути в масці. Також необхідно уникати скупчень людей, рукостискань і поцілунків, контакту з тими, у кого очевидні ознаки респіраторних захворювань.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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