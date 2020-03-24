Простий спосіб зшити захисну маску власноруч: коротка відеоінструкція

Профілактика коронавірусу зараз є дуже важливою, аби зупинити поширення COVID-19. І носіння маски – один з головних профілактичних заходів. Тож показуємо, як зробили захисну маску своїми руками. Зберігайте просту відеоінструкцію, щоб не загубити.

Найкращий варіант – якщо ви купите медичну маску в аптеці. Але попит на ці вироби зараз доволі високий, тому не завжди вдається знайти захисну маску. Вихід є. Можна легко виготовити маску самостійно.

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Для цього вам знадобиться квадратний шматок щільної бавовни або льону зі сторонами у 45 см, а також дві гумки довжиною по 18 см. Складіть тканину вдвоє і зберіть гармошкою, як показано на відео. Краї зігніть і зафіксуйте вручну або прострочіть на швейній машинці. Протягніть гумки і зав'яжіть їх вузликом. Готово.

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