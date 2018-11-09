Ця ягода найкорисніша для здоров'я серця

Головні причини того, чому ми повинні їсти журавлину якомога частіше.

Ягоди журавлини – найцінніший продукт для збереженя здоров'я порожнини рота. Якщо ви хочете, щоб стоматолог якомога рідше займався лікуванням ваших зубів, зверніть увагу на журавлину.

І ще: Картопля фрі без шкоди для здоров'я: вагомі причини купити мультипіч

Велику цінність журавлина має і для здоров'я серця завдяки вмісту в ній мінералів і ферментів. Ягоди знижують рівень "поганого" холестерину, який блокує артерії і збільшує небезпеку інфарктів і інсультів. Вживання журавлини захищає від найнебезпечніших хвороб, які є основною причиною смертності населення нашої планети.

А ще одна з найцінніших властивостей журавлини – захист від різних видів раку. Це пояснюється наявністю в журавлині антиоксидантів, які борються з вільними радикалами – шкідливими клітинами, що інфікують інші клітини і пошкоджують імунну систему. Зокрема, журавлина особливо ефективна у справі профілактики раку грудей.

Ця ягода найкорисніша для здоров'я серця

Читайте також: Медики назвали найкращий сік для холодної пори