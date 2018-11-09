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Ця ягода найкорисніша для здоров'я серця

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Журавлина захищає від різних видів раку - фото 1
Журавлина захищає від різних видів раку / YouTube

Головні причини того, чому ми повинні їсти журавлину якомога частіше.

Ягоди журавлини – найцінніший продукт для збереженя здоров'я порожнини рота. Якщо ви хочете, щоб стоматолог якомога рідше займався лікуванням ваших зубів, зверніть увагу на журавлину.

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Велику цінність журавлина має і для здоров'я серця завдяки вмісту в ній мінералів і ферментів. Ягоди знижують рівень "поганого" холестерину, який блокує артерії і збільшує небезпеку інфарктів і інсультів. Вживання журавлини захищає від найнебезпечніших хвороб, які є основною причиною смертності населення нашої планети.

А ще одна з найцінніших властивостей журавлини – захист від різних видів раку. Це пояснюється наявністю в журавлині антиоксидантів, які борються з вільними радикалами – шкідливими клітинами, що інфікують інші клітини і пошкоджують імунну систему. Зокрема, журавлина особливо ефективна у справі профілактики раку грудей.

Ця ягода найкорисніша для здоров'я серця - фото 287475
Ця ягода найкорисніша для здоров'я серця

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Джерело: iztopora
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