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"У моєму серці": Світоліна відзначилася патріотичними думками
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Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася патріотичними думками у свіжому інтерв'ю.
Перша ракетка України Еліна Світоліна дуже багато часу проводить за кордоном під час тренувань. Але незважаючи на це, наша спортсменка вважає своїм рідним домом саме Україну.
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"Зараз складно назвати одне місце, тому що у мене є будинок, там де я проводжу більше часу для тренувань, наприклад, у Лондоні чи на півдні Франції. А домом, звичайно, це завжди буде Одеса, бабусині млинці і батьки, які теж там живуть. Тому Україна завжди буде в моєму серці", – розповіла Світоліна для Зе Інтерв'юер.
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