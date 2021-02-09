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У молоці знайшли несподівану перепону для довголіття

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Молоко - фото 1
Молоко / bhub

Попри те, що молоко має цілу низку корисних властивостей, навколо нього останнім часом виникає багато суперечок.

Виявляється, при регулярному вживанні цей продукт здатний серйозно зашкодити організму. Експерти розповіли, чим же він такий небезпечний.

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Вчені відзначають, що молоко є одним з найпопулярніших продуктів, тому що містить багато корисних речовин, зокрема кальцій, магній, калій, натрій, а також вітаміни А, Д і В12. Однак, у нього є купа протипоказань. Фахівці в ході дослідження з'ясували, що регулярне вживання молока (три і більше склянки на день) може привести до метеоризму (здуття живота), діареї, нудоти, а також підвищити ризик виникнення серцево-судинних захворювань і раку у жінок.

Виходячи з цього, вчені радять пити не більше однієї склянки молока на добу, щоб не ставити під загрозу своє здоров'я. Крім цього, спеціалісти виявили зв'язок між частим вживанням молочних продуктів і такими хворобами, як: постійна втома, головний біль, атеросклероз, а також остеопороз і артроз у молодих людей.

У молоці знайшли несподівану перепону для довголіття - фото 447043

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Джерело: bhub
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