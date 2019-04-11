У Молдові п'яним водіям придумали оригінальне покарання

У Молдові водіїв, спійманих на водінні в нетверезому вигляді, будуть відправляти на громадські роботи в морг. Оригінальне покарання буде діяти в місті Ніспорени. Бюро пробації домовилося з районною лікарнею.

Відзначається, що водії-порушники будуть прибирати у відділенні та допомагати з транспортуванням тіл небіжчиків. Таким чином, місцева влада має намір наочно продемонструвати водіям, до яких наслідків в організмі людини призводить алкоголь і водіння в нетверезому вигляді.

І ще: В Україні змінилися правила видачі посвідчення водія

Нетверезих водіїв відправлятимуть на громадські роботи в морг

Варто згадати, що подібне суворе покарання в Молдові вводиться не вперше. Зокрема, з грудня 2018 поліція почала відбирати права у тих, кого ловила в нетверезому стані за кермом. Для тих, хто сильно випивав перед водінням, ввели довічне покарання: якщо концентрація алкоголю у видиху перевищує 0,3 мг/л, водійські права забирають назавжди.

Читайте також: В Україні відкрили першу бетонну дорогу: фото і відео