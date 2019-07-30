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У моду повертаються джинси з 90-х: візьміть до уваги

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Які джинси модні влітку 2019 - фото 1
Які джинси модні влітку 2019 / MissMexx

Збираєшся купити нові джинси? Саме час згадати, якою була мода у далекі дев'яності, адже зараз такі вироби знову на піку популярності!

Джинси, спідниці, шорти з подвійною кокеткою – актуальний тренд у світі деніму.

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Такий крій був на піку популярності у 90-ті, і зараз тріумфально повертається до лукбуків модних брендів і Інстаграмів fashion-блогерів. Втім, кокетка – тонка деталь, яка дає додаткові шви на лінії стегон і талії, вперше з'явилася в одязі задовго до 90-х. Цей елемент був популярний в 19 столітті, коли його використовували в блузках і широких спідницях.

Тепер його успішно використовують у виробах з деніму і в найпопулярнішому одязі з цієї тканини, джинсах. Наприклад, моделі джинсів з подвійною кокеткою з'явилися в спільній колекції супермоделі Ельзи Хоск і марки J Brand. Також джинси трендового крою можна побачити у брендів Isabel Marant, Calvin Klein, Re / Done.

У моду повертаються джинси з 90-х: візьміть до уваги - фото 344624

У моду повертаються джинси з 90-х: візьміть до уваги - фото 344625

У моду повертаються джинси з 90-х: візьміть до уваги - фото 344626

У моду повертаються джинси з 90-х: візьміть до уваги - фото 344627

У моду повертаються джинси з 90-х: візьміть до уваги - фото 344628

У моду повертаються джинси з 90-х: візьміть до уваги - фото 344629

У моду повертаються джинси з 90-х: візьміть до уваги - фото 344630

У моду повертаються джинси з 90-х: візьміть до уваги - фото 344631

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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