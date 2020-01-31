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У мобільній версії Google Earth з'явилася нова функція

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Google Earth продовжує удосконалюватися - фото 1
Google Earth продовжує удосконалюватися

З ростом обчислювальної потужності смартфонів мобільний додаток популярного картографічного сервісу Google Earth продовжує отримувати нові можливості. Черговим нововведенням стала "космічна" функція, яка раніше була доступна тільки власникам десктопів.

Раніше користувачі смартфонів і планшетів бачили тільки зображення Землі на чорному тлі при максимальному віддаленні земної кулі на екрані пристрою. Тепер же вони можуть побачити планету на тлі нашої галактики – знімки Чумацького шляху зроблені Європейською південною обсерваторією. Вид на зірки відповідає точці зору віртуального спостерігача, що розташований за 50 000 кілометрів від поверхні Землі.

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"У команді Google Earth ми розуміємо, що люди бажають побачити зірки так само, як вони хочуть бачити планету Земля. Зараз Google Earth пропонує широкі панорамні види нашого зоряного Всесвіту, такі ж, які доступні для веб-інтерфейсу і програми Earth Pro для ПК вже протягом деякого часу", – повідомляється у блозі Google.

У мобільній версії Google Earth з'явилася нова функція - фото 383340

За даними Google, додавання зоряного неба – частина проєкту з відтворення найбільш реалістичного виду планети.

Реалізм важливий для нас, – заявив один з розробників Джонатан Коен. – Ми хочемо, щоб люди, які використовують Google Earth, бачили нашу планету в контексті нашого місця у Всесвіті.

За даними Google, сервісом користується широке коло людей – від дослідника і урядових організацій до жителів планети, які просто люблять подорожувати у віртуальному просторі.

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Джерело: Google
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