У M&M’s знову зміни – тепер міняють назву солодкого бренду

Солодощі отримали нову назву Ma&Ya's. Очевидно, на скасуванні смішних персонажів розробники Mars не зупинилися.

На початку 2022-го корпорація Mars змінила зовнішність і характер персонажів M&M’s з метою зробити їх гендерно нейтральними. Втім, наштовхнулися на шквал критики з боку суспільства, як писало Радіо Максимум.

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Відтоді солодощі рекламувала американська актриса і комік Майя Рудольф. Мабуть, в цьому й причина ребрендингу. І тепер цукерки будуть називатися Ma&Ya's.

Солодощі M&M’s відтепер називатимуться Ma&Ya's / Twitter/Ma&Ya’s

Дивитися рекламний ролик Ma&Ya's англійською мовою:

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