Балакучі цукерки бренду M&M's розкритикували й вони пішли у відставку – у чому причина

Солодкий бренд M&M's більше не використовуватиме в рекламі анімованих персонажів цукерок через критику зміни їхнього вигляду.

Про це повідомили M&M's у листі на сторінці у Twitter. Відтепер солодощі буде рекламувати американська актриса і комік Майя Рудольф.

Читайте також: Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки та 8 місяців – ось його милі фото

Минулого року компанія Mars LLC вирішила змінити зовнішність своїм персонажам на більш гендерно нейтральні, щоб продемонструвати "більш динамічний та прогресивний світ". Втім наштовхнулася на критику з боку суспільства. Рішення компанії критикували через заміну чоботів на підборах у героїнь на нейтральні кросівки, а дехто ревно вимагав повернути сексуальну Зелену цукерку.

Ось тут можна подивитися на змінених персонажів.

Тому після року осуджень і критики у M&Mʼs оголосили, що не хочуть, щоб зміни роз'єднували людей, тому не будуть використовувати у рекламних кампаніях образи цукерок-талісманів, що розмовляють.

Це цікаво: FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки