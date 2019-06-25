У MIUI з'явиться новий спосіб керувати смартфоном

Гаджетами Xiaomi можна буде керувати за допомогою жестів

Розробники компанії Xiaomi розповіли про нововведення свіжої тестової збірки фірмової прошивки MIUI для китайського ринку.

Головним нововведенням стала функція 3D Air Gestures, що дозволяє швидко запускати додатки. Щоправда, для цього користувачеві доведеться махати смартфоном у повітрі. Гаррі Поттер, привіт?

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Суть 3D Air Gestures полягає в тому, щоб за допомогою гаджета виводити в повітрі малюнки для швидкого запуску додатків. Більшість жестів – літери англійського алфавіту. Ймовірно, користувач сам зможе призначати потрібні програми на кожен рух.

Відзначимо, що ця ідея не нова. На смартфонах Motorola вже багато років можна поворотом кисті або помахом руки запустити камеру або увімкнути ліхтарик.

Також Xiaomi зараз тестує нові функції для фірмового лаунчера та можливість швидкої відповіді на повідомлення.

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