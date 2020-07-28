У MIUI 12 з'явиться крута функція з Android 11 і iOS 14

При розробці нових версій прошивок компанії часто підглядають цікаві ідеї у конкурентів. Це можна спостерігати на прикладі iOS і Android, які з кожним роком все більше стають схожими одна на одну. Запозичити новомодну функцію в Apple і Google вирішила компанія Xiaomi, запровадивши її в MIUI 12.

Розробник з порталу XDA виявив в коді останніх бета-версій MIUI 12 згадку функції, що дозволяє взаємодіяти зі смартфоном за допомогою постукувань по задній кришці.

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Аналогічна можливість на початку року була виявлена ​​у бета-версії Android 11, а потім і в iOS 14. Вона дозволяє отримати швидкий доступ до певної програми або функції пристрою, постукавши пальцем по його тильній стороні.

Постукування по задній панелі з'явиться й у MIUI 12

У MIUI 12 нова функція працюватиме в точності, як в iOS 14, реагуючи як на подвійне, так і на потрійне постукування. На ці дії можна призначити запуск камери, увімкнення ліхтарика, виклик центру управління або повідомлень і створення скріншоту. Не виключено, що в майбутньому цей список буде розширено.

Про терміни впровадження нової функції поки немає ніякої інформації.

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