Користувачі iPhone виявили, що Instagram "шпигує" за ними

iOS 14 показала, що камера Instagram запускається навіть тоді, коли не потрібно

Мобільна операційна система iOS 14 ще не вийшла зі статусу "бети", але вже двічі відзначилася в ролі "кіберполіцейських". Нещодавно тестова версія прошивки "впіймала" на вивченні призначених для користувача даних популярний сервіс TikTok, а наступним "підозрюваним" став Instagram.

Як виявилося, додаток Instagram отримує доступ до камери апарата, навіть якщо його власник про це не знає.

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Користувачі iPhone, які встановили бета-версію iOS 14, почали зауважувати, що клієнт Instagram отримує доступ до камери пристрою постійно, а не тільки під час зйомки фотографій або запису відео. Після численних скарг представники сервісу визнали існування проблеми і пообіцяли незабаром виправити помилку.

Ми отримуємо доступ до вашої камері тільки тоді, коли ви вмикаєте її в додатку. Ми знайшли і виправляємо помилку у бета-версії iOS 14, яка вказує на те, що камера використовується, коли цього не потрібно. Але і в цих випадках ми не отримуємо доступ до вашої камери, і контент не записується, – йдеться в електронному листі компанії.

Хоча в iOS 14 були доопрацьовані багато питань, пов'язаних з конфіденційністю, мережеві джерела стверджують, що під час деяких досліджень вільний доступ до буфера обміну недавно був виявлений у понад 50 популярних додатків.

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