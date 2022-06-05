У Мін'юсті розповіли, у скільки Україні обходиться утримання полонених

У Міністерстві юстиції України зазначили, що згідно з Женевською конвенцією, умови утримання військовополонених мають бути відповідними. Читайте далі та дізнайтеся, скільки витрачають на місяць коштів на полонених.

Мін'юст зазначає, що утримання одного полоненого окупанта протягом місяця обходиться у 80 доларів – 3000 гривень.

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За даними Міністерства у 3000 гривень входять: харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі. А ще додатково держава витрачає на медичне обладнання, ліки та зарплату персоналу.

"Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного військовополоненого потрібно 3000 гривень. Плюс витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу. Водночас такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції, а живі та здорові російські полонені – необхідний обмінний фонд для повернення додому полонених українців з росії та з тимчасово підконтрольних їй територій", – коментує Олена Висоцька, заступниця Міністра юстиції України.

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