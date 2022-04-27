У Мін'юсті розповіли, кого в Україні вважатимуть колаборантом

Війна Росії проти України відкрила серед наших громадян надзвичайно багато героїв. Але не обійшлося й без тих, хто співпрацює з ворогом. У Мін'юсті розповіли, кого вважатимуть колаборантом.

Як зазначила заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць, є кілька ознак, які свідчать про колабораціонізм. Про них вона розповіла в ефірі телемарафону.

Варте уваги: НБУ дозволив не видавати термінальні чеки: як повернути товар у таких випадках

Кого в Україні вважають колаборантом

Того, хто бере участь у бойових діях на боці країни-агресорки;

Того, хто активно співпрацює з окупаційними органами;

Того, хто організовує вибори на тимчасово окупованих територіях;

Того, хто публічно заперечує агресію Росії;

Того, хто закликає повалити незалежність та територіальну цілісність України.

Якщо особи, які обіймають "посади" на тимчасово окупованих територіях "з подачі" агресора, є громадянами України, – вони підпадають під визначення "колаборант" і повинні нести кримінальну відповідальність, – наголосила Коломієць.

Що стосується освітян, то вони підпадуть під дію Закону, якщо проводитимуть навчання дітей за освітньою програмою Росії. Це означатиме, що вони фактично проводять пропагандистську роботу у навчальних закладах.

У Мін'юсті підкреслили, що Закон не має зворотної дії у часі. Це означає, що його дія поширюється винятково на події, які відбулися або відбуваються з моменту набування ним чинності.

Читайте також: Як виглядають університети Харкова, поруйновані російськими ракетами: потужні фото