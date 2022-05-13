У Міноборони розповіли, яке стратегічне значення має острів Зміїний

За острів Зміїний триває серйозна боротьба з окупантами, а українські військові не збираються відступати за жодних умов. Чому цей острів настільки стратегічно важливий – читайте далі.

ЗСУ борються за всю територію України, яку так прагнуть захопити російські окупанти. І острів Зміїний, який вже став легендарним завдяки мужнім прикордонникам, також не виключення. Очільники Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі всеукраїнського телемарафону наголосив, що "Україна боротиметься за острів стільки, скільки це буде потрібно".

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Він також пояснив, що острів Зміїний має стратегічне значення, бо дозволяє контролювати надводну та частково повітряну ситуацію у південних областях. Також тут може висадитись тактичний морський десант РФ, що погіршить ситуацію. Буданов наголосив, що теоретично це єдиний регіон, через який загарбники можуть спробувати провести десант на окупований Придністровський регіон Молдови.

Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України…Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо докуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території "ПМР", з якої вони можуть атакувати західну частину України”, – зауважив начальник української розвідки.

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