Катерина Кухар вийшла заміж за Олександра Стоянова в сміливому образі: перші кадри

Прима-балерина і суддя шоу Танці з зірками 2019 Катерина Кухар офіційно вийшла заміж за свого цивільного чоловіка і колегу Олександра Стоянова. Пара узаконила стосунки в минулому році у США, але в Україні реєстрація виявилася недійсною. Тепер же закохані офіційно розписалася в київському РАГСі.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов, які довго переносили весілля, офіційно розписалися в неділю, 15 вересня, в Києві. Після понад 10 років цивільного шлюбу суддя шоу Танці з зірками 2019 і артист балету нарешті узаконили свої стосунки.

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Першими кадрами з церемонії розпису молодята Кухар і Стоянов поділилися в Instagram. Для важливої події прима-балерина вибрала сміливе плаття в нюдових тонах з корсетом і шлейфом. Олександр одягнув костюм з метеликом в тон до вбрання нареченої.

Катерина Кухар вийшла заміж за Олександра Стоянова

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