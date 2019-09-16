Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Катерина Кухар вийшла заміж за Олександра Стоянова в сміливому образі: перші кадри

  • 63
Катерина Кухар та Олександр Стоянов - фото 1
Катерина Кухар та Олександр Стоянов / instagram

Прима-балерина і суддя шоу Танці з зірками 2019 Катерина Кухар офіційно вийшла заміж за свого цивільного чоловіка і колегу Олександра Стоянова. Пара узаконила стосунки в минулому році у США, але в Україні реєстрація виявилася недійсною. Тепер же закохані офіційно розписалася в київському РАГСі.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов, які довго переносили весілля, офіційно розписалися в неділю, 15 вересня, в Києві. Після понад 10 років цивільного шлюбу суддя шоу Танці з зірками 2019 і артист балету нарешті узаконили свої стосунки.

І ще: Інфраструктурна муза України: гаряча модель знов роздяглася на Новому мосту в Дніпрі (18+)

Першими кадрами з церемонії розпису молодята Кухар і Стоянов поділилися в Instagram. Для важливої події прима-балерина вибрала сміливе плаття в нюдових тонах з корсетом і шлейфом. Олександр одягнув костюм з метеликом в тон до вбрання нареченої.

Катерина Кухар вийшла заміж за Олександра Стоянова - фото 355200
Катерина Кухар вийшла заміж за Олександра Стоянова

Читайте також: Дружина Зеленського викликала ажіотаж в мережі знімком з Мілою Куніс

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
  • 12 вересня, 23:57
  • 3005
Серіал Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн драму СТБ
  • 12 вересня, 20:30
  • 10331
ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
  • 11 вересня, 14:00
  • 755
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз