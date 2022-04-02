У Мінфін розповіли, скільки Україна витрачає за місяць війни

Війна – це не лише про людські втрати, а й про економічні. Так, місяць війни проти Росії обходиться Україні у космічну суму. Розповідаємо, якою вона є.

У суботу, 2 квітня, Володимир Зеленський провів нараду з Кабінетом Міністрів, а також економічними блоками Офісу Президента. Під час неї озвучили суму, яку за місяць наша країна витрачає для протистояння окупантам.

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За підрахунками Мінфіну, Україна витрачає близько 10 мільярдів доларів. У таку суму обійшовся місяць бойових дій проти Росії.

Також учасники наради обговорили стан економіки України. Крім того, вони розглянули прогнози її майбутнього розвитку. Зокрема розглянули джерела фінансування видатків, надходження у вигляді податків, а також фінансову допомогу від партнерів з усього світу.

Під час наради підіймалося також питання перспективи переходу на спрощену систему оподаткування. Її, нагадаємо, запланували на квітень 2022 року.

Не обійшлося також без обговорення теми проведення посівної кампанії. Передовсім важливо забезпечити аграріїв паливом. Також розглянули варіанти диверсифікації імпорту палива, а також захисту енергетичної інфраструктури країни від бомбардувань окупантів.

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