Цифра дня: скільки історичних пам'яток пошкодили російські окупанти в Україні

В ЮНЕСКО повідомили, скільки історичних пам'яток, релігійних споруд та музеїв пошкодили російські окупанти в Україні. На жаль, цей список не є остаточним й постійно додаються нові зруйновані або пошкоджені пам'ятки культурної спадщини.

В ЮНЕСКО повідомили, що внаслідок війни, від початку повномасштабного вторгнення, вороги пошкодили понад 53 пам'ятки культурної спадщини України.

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​​Ця цифра є щонайменшою, адже список не є вичерпним і відповідальна за культуру структура ООН продовжує вивчати список руйнувань, який передала Україна. Для оцінки збитків використовують супутникові знімки та свідчення очевидців, враховують заяви влади України.

Окупанти пошкодили понад 50 об'єктів української культури, серед яких найбільше постраждало у Харківській, Київській та Чернігівській областях. У цьому списку немає інформації з Маріуполя та Херсона.

За словами ЮНЕСКО, росіяни пошкодили понад десяток об'єктів у Харківській області, п'ять – у Києві, ще п'ять – у Чернігівській області. Загалом пошкоджено 29 релігійних об'єктів, 16 історичних будівель, чотири музеї та чотири пам'ятники. Проте жоден із підтверджених пошкоджених об'єктів не входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні.

ЮНЕСКО уважно стежить за станом культурної спадщини в Україні й руйнування призведе до притягнення винних до міжнародної відповідальності.

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