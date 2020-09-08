У Minecraft можна буде зіграти у віртуальній реальності

Власники PlayStation 4 зможуть пограти в Minecraft у віртуальній реальності: підтримку VR-гарнітур для консолі обіцяють додати до кінця вересня.

Розробники не назвали точну дату виходу оновлення, але функція стане доступна вже в найближчому патчі.

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Розробники Minecraft відзначили, що у версії гри для VR буде доступний той самий контент, який був в оригінальній версії. Перед початком гри користувачам запропонують вибрати один з двох режимів: Living Room Mode (гра на віртуальному екрані) або Immersive Mode (гра з видом від першої особи).

Раніше VR-версія Minecraft була доступна тільки на ПК. Гра офіційно підтримує гарнітури Oculus, Windows Mixed Reality і Gear VR.

Кадр з гри

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