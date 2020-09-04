У мережі безкоштовно роздають доповнення для Borderlands 2

У Epic Games Store почалася безкоштовна роздача доповнення Commander Lilith & the Fight for Sanctuary для рольового бойовика Borderlands 2. Акція завершиться 2 жовтня.

DLC підводить гравців до подій третьої частини. На геймерів чекають нові боси, регіони і трофеї, включаючи предмети нового рівня рідкості – вище за легендарні.

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Також розробники підвищили планку розвитку персонажа до 80 рівня і дали новачкам можливість автоматично прокачуватися до 30 рівня. Отримати доповнення можна за посиланням.

Доповнення вийшло в червні 2019 року. В Steam його можна було отримати безкоштовно протягом місяця. Нагадаємо, що в травні цього року в Epic Games Store вже роздавали Borderlands: The Handsome Collection, куди входить друга частина серії. Відзначимо, що вже 12 вересня Gearbox Software проведе конференцію на виставці PAX Online 2020 року, де розповість про майбутнє франшизи Borderlands і прийдешні ігри Gearbox Publishing.

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