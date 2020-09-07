Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 показали нові кадри з гри

Офіційна сторінка S.T.A.L.K.E.R. 2 в Twitter поділилася гіфкою, на якій можна побачити два скріншоти з гри: архівне фото з підписом Чорнобиль 1985 і та ж сама локація, але під час дії гри і в кольорі.

GSC Game World, розробник гри, ділиться подробицями про новий проєкт нечасто, попри те, що гра, з анонсів Xbox, має вийти вже наступного року. Наразі ми бачили тільки один трейлер, кілька скріншотів і треки з музичного супроводу.

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Пост супроводжується фразою "Друже, дуже не шелести. Дай поясню ситуацію", яку вимовляє неігровий персонаж Петруха. За сюжетом гри S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля, головний герой чує цю фразу на початковому етапі гри, під час місії зі звільнення АТП від бандитів.

Попри відсутність додаткової інформації про гру, деякі фанати серії припустили, що таким чином творці S.T.A.L.K.E.R 2 натякають на появу в грі телепорту. "У грі буде переміщення в часі через аномалії і ми зможемо повернутися в 1985 рік, щоб запобігти катастрофі?", – вдалися до питання шанувальники.

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