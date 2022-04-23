У Мінцифри відповіли на поширені питання, які стосуються внутрішньо переміщених осіб

Від початку війни величезна кількість людей стали внутрішньо переміщеними особами. Тож у Мінцифри вирішили відповісти на 5 поширених питань, які можуть виникнути в людей, які користуються послугою у застосунку Дія.

Ці запитання, зазначають у Мінцифри, найчастіше ставили у соціальних мережах. Спробуймо розібратися разом.

Варте уваги: Кожен третій українець залишається в країні, адже покидати її – неприйнятно: опитування

1. Я перебуваю за кордоном. Чи можу отримати довідку?

Внутрішньо переміщена особа – та, котра змінила тимчасове місце проживання всередині країни. Для українців за кордоном діють допомоги від тих країн, до яких ви переїхали.

2. Подав заяву в Дії. Коли я отримаю довідку ВПО та виплати?

Заява обробляється декілька днів. Після цього довідка з'явиться у вас у Дії поруч з іншими цифровими документами. Виплати нарахуються, щойно Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перераховує кошти у ваш банк.

3. У мене немає ID-картки чи закордонного паспорта в застосунку, я можу скористатися послугою в Дії?

Щоб отримати статус ВПО, у застосунку має бути картка платника податків та один із паспортів: ID-картка або закордонний біометричний паспорт. Особисті дані для формування довідки отримуються саме з біометричних паспортів.

4. Якщо в мене вже є довідка ВПО, я можу оформити виплату в Дії?

У застосунку можна отримати комплексну послугу: отримання статусу ВПО та виплати. Якщо ви вже маєте довідку ВПО, тоді для оформлення допомоги радимо звернутися в ЦНАП.

5. Що робити, якщо не вдалося з першого разу подати заявку?

Якщо вам не вдалося з першого разу подати заявку в Дії і "сталася помилка"‎ – це пов'язано з великим навантаженням на державні реєстри. Скористайтеся послугою трохи пізніше.

Якщо у вас виникають інші питання – звертайтеся до служби підтримки Мінцифри. Для цього можете написати, наприклад, у соціальних мережах.

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