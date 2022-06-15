У Мінцифрі розповіли, як відрізнити справжній чатбот від фейкового

На офіційній сторінці Міністерства цифрової трансформації України в соцмережах з'явилася інформація про те, як виявити справжній чатбот й не "повестися" на підробку. Читайте далі та прислухайтеся до порад фахівців!

Чатботи у Telegram набувають все більшої популярності, адже дуже зручно за кілька секунд знайти необхідну інформацію – адресу, допомогу чи повідомити ЗСУ про окупантів.

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На жаль, окрім корисних офіційних чатботів стали з'являтися шахраї, які створюють фейкові. Проте ви можете самостійно, швидко та безплатно відрізнити фейковий чатбот від справжнього.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, Держспецзв'язок та Кіберполіція разом з Мінцифрою створили спеціальний інструмент для перевірки чатботів на сайті Dovydka.info.

Перевірити можна за ЦИМ посиланням.

Як перевірити чатбот:

Вкажіть назву бота через @ або його URL та натисніть на пошук На екрані ви побачите, який із цих ботів офіційний, а де фейковий

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