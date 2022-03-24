У Мінцифри розповіли, як ІТ-спеціалістам знайти роботу під час війни

У ці непрості для країни часи надзвичайно важливо підтримувати її. Один зі способів це зробити – турбуватися про економіку. Тож у Мінцифри закликають IT-фахівців шукати роботу. Ба більше, вони розповіли, де це можна зробити.

У своєму телеграм-каналі Мінцифри розповіли, як IT-фахівцям знайти роботу під час війни.

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Сьогодні українська економіка як ніколи потребує підтримки. Щоб забезпечити її стабільність, українські ІТ-спеціалісти готові працювати та шукають нові можливості, – кажуть у міністерстві.

Європейська асоціація програмної інженерії Ease створила спеціальну платформу. Вона поєднує іноземних партнерів з українським ІТ.

Тож:

якщо ви маєте вільних фахівців або команду, переходьте за посиланням і подавайте резюме;

і подавайте резюме; якщо ви маєте проєкт і шукаєте команду чи фахівця для реалізації, переходьте за посиланням і заповнюйте заявку.

Пам'ятайте, що сплачені податки допомагають розвиватися нашій економіці. А це дає нам можливість давати гідну відсіч ворогові.

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