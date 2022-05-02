У Мінцифрі розповіли, скільки в Україні користувачів Starlink

Голова Мінцифри Михайло Федоров опублікував у своєму офіційному обліковому записі в соцмережах інформацію про те, скільки українців щодня використовують Starlink.

Михайло Федоров розповів, що компанія Apptopia надає такі дані – в Україні приблизно 150 000 активних користувачів Starlink. Ця інформація передбачає, що щодня понад сто п'ятдесят тисяч українців хоча б раз користуються мережею.

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Відомо, що зараз термінали Starlink працюють для об'єктів соціальної інфраструктури. Тобто обслуговують потреби шкіл, лікарень, сільських рад, пожежних частин тощо.

"Після звільнення містечок Київщини та Чернігівщини оператори почали відновлювати зв'язок за допомогою Starlink. Є села, де обстрілами перебили 10 кілометрів кабелю. Завдяки одній станції Starlink провайдер зміг швидко відновити доступ до інтернету. Це унікальний досвід використання Starlink, і такого ще не було у світі", – поділився голова Мінцифри.

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