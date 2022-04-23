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Samsung безплатно лагодитиме українцям їхні гаджети
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Компанія Samsung продовжує усіляко підтримувати Україну й українців. Цього разу стало відомо, що клієнтам нашої країни безплатно ремонтуватимуть техніку. Розповідаємо, яку саме.
Як зазначають в The Korea Herald, Samsung Electronics пропонує безплатні послуги самовивезення та ремонту. На них можуть розраховувати клієнти з України.
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Безплатно ремонтуватимуть смартфони, планшети та смартгодинники. Якщо ж клієнти не матимуть можливості завезти їх на ремонт до майстерні самостійно, то вони можуть скористатися послугами "Нової Пошти".
Зазначимо, що у березні Samsung оголосила про плани пожертвувати 6 мільйонів доларів. Їх спрямують на гуманітарну допомогу для українських біженців.
З 5 березня Samsung призупинила поставку нових продуктів до Росії. У країні-агресорці південнокорейська компанія має частку у понад 30% у сегменті смартфонів.
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