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Samsung безплатно лагодитиме українцям їхні гаджети

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Samsung безплатно ремонтуватиме гаджети українців - фото 1
Samsung безплатно ремонтуватиме гаджети українців

Компанія Samsung продовжує усіляко підтримувати Україну й українців. Цього разу стало відомо, що клієнтам нашої країни безплатно ремонтуватимуть техніку. Розповідаємо, яку саме.

Як зазначають в The Korea Herald, Samsung Electronics пропонує безплатні послуги самовивезення та ремонту. На них можуть розраховувати клієнти з України.

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Безплатно ремонтуватимуть смартфони, планшети та смартгодинники. Якщо ж клієнти не матимуть можливості завезти їх на ремонт до майстерні самостійно, то вони можуть скористатися послугами "Нової Пошти".

Samsung безплатно лагодитиме українцям їхні гаджети - фото 503806

Зазначимо, що у березні Samsung оголосила про плани пожертвувати 6 мільйонів доларів. Їх спрямують на гуманітарну допомогу для українських біженців.

З 5 березня Samsung призупинила поставку нових продуктів до Росії. У країні-агресорці південнокорейська компанія має частку у понад 30% у сегменті смартфонів.

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