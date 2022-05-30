У Мінцифри розповіли, скільки ЦНАПів працюють в Україні під час війни

Скільки ЦНАПів зараз працюють в Україні

Від початку війни Росії проти України низка ЦНАПів тимчасово припинила свою роботу. У Мінцифри розповіли, скільки точок надання адміністративних послуг працюють зараз по всій країні.

Як зазначають у Мінцифри, мовиться про 2,5 тисячі ЦНАПів. Розповідаємо, де зараз працюють найбільше ЦНАПів.

Це цікаво: Чи може повторитись наступ на Київ: відповідь військової адміністрації

У Мінцифри додають, що у ЦНАПах можна отримати не лише необхідні послуги. Мовиться ще й про послуги для ВПО, компенсацію за прихисток переселенців, а також можливість подати повідомлення про пошкоджене від початку війни майно.

Де найбільше працює ЦНАПів в Україні:

Івано-Франківська – 262

Черкаська – 173

Дніпропетровська – 165

Львівська – 161

Волинська – 155

Понад 100 ЦНАпів у 12 областях нашої держави також мають додаткову функцію. Вони працюють ще й як Центри турботи. Там можна отримати речі першої потреби, а також дізнатися про тимчасовий прихисток з допомогою чатбота.

На платформі Дія.Центрів можна знайти найближчий ЦНАП, який зараз працює. Крім відомості про адресу, є ще й контакти, а також графік роботи.

Читайте також: Чи виїде швидка допомога на виклик під час комендантської години: пояснення МОЗ