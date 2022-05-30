Чи може повторитись наступ на Київ: відповідь військової адміністрації

Наприкінці березня ЗСУ вдалося витіснити російських військових з Київської області. Але в мешканців залишається питання, чи не відновиться наступ окупантів на столицю.

Відповісти на нього вирішив голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов. Він розповів, чи залишається ризик наступу росіян на Київ.

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Він зазначив, що небезпека чергового наступу на столицю зберігається. Втім, наразі загрози не спостерігають. Щоб зробити це знову, потрібно попрацювати над створенням великого угруповання військ. Крім того, окупантів потрібно підготувати, а також забезпечити необхідною зброєю. Тож у короткий проміжок часу, з урахуванням активних бойових дій на Донбасі, неможливо.

Наразі, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Росія може також використовувати й території Білорусі, – зазначив Жирнов.

Він додав, що країна-агресорка все ще хоче взяти під контроль всю територію України. А Київ у цьому плані стоїть у пріоритеті. Тож небезпека повторного наступу все ще зберігається. Особливо, якщо враховувати ту кількість особового складу та технічного забезпечення, якими володіє країна-агресорка.

Жирнов наголосив, що загроза триватиме постійно. І відбуватиметься це доти, поки наша держава не здолає Росію у війні.

До слова, сам Київ готується до повторення наступу з боку Росії. Для цього продовжують облаштовувати рубежі, а також укріплювати позиції. Крім того, працюють над посиленням фортифікаційних споруд. Але і це ще не все, адже готують до замінування місцевості, якою можуть іти російські військові.

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