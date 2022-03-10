У Мінцифри розповіли, що вже вдалося купити для ЗСУ за кошти з Криптофонду

На гроші з Криптофонду уже купили забезпечення для армії

Зараз на підтримку Збройних Сил України спрямовані зусилля не лише усіх українців, а й людей з усіх куточків світу. Так, у Мінцифри уже відзвітувалися про те, що вдалося придбати нашим бійцям за кошти, зібрані у Криптофонд.

У своєму телеграм-каналі Мінцифри поділилися черговими здобутками. Цього разу розповімо, що вдалося купити українській армії з коштів з Криптофонду.

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У повідомленні йдеться про те, що криптоспільнота активно підтримує Україну та донатить на потреби нашої армії. Наразі на зібрані за ініціативою Мінцифри гроші для ЗСУ встигли придбати:

5550 бронежилетів та 500 пластин для бронежилетів

3125 одиниць тепловійзійної та нічної оптик

3427 медичних засобів

410 000 сухпайків

500 касок

60 рацій

У Мінцифри підкреслюють, що у майбутньому список зростатиме. Також кошти з Криптофонду витратять на:

інформаційну протидію російській пропаганді,

світову комунікаційну кампанію про правдиві події в Україні,

кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури,

забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів,

придбання технічного спеціального устаткування та обладнання.

За посиланням ловіть реквізити крипторахунків, на які можна переказувати кошти на допомогу українській армії.

Дякуємо криптоспільноті за підтримку та кожному, хто допомагає армії та Україні!, – підкреслюють у Мінцифри.

Ми ж закликаємо підтримувати українську армію на всіх можливих фронтах. Виконуйте свою роботу добре, дбайте про маленькі бізнеси поруч з домом і пам'ятайте про те, що все буде Україна!

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