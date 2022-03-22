У Мінцифри порекомендували завантажити застосунок SpyBuster, щоб вберегти персональні дані

SpyBuster рятує від кібератак з боку Росії та Білорусі

Надзвичайно важливо у ці часи турбуватися про інформаційну гігієну та кібербезпеку. З останньою вам допоможе впоратися застосунок SpyBuster.

Як розповідають у Мінцифри, за допомогою цього застосунку можна врятуватися від імовірної кіберзагрози з боку Росії або Білорусі.

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Застосунок створила компанія MacPaw. Він дозволить захистити ваші персональні дані від кіберзагроз з боку країни-агресорки Росії, а також її посіпаки – Білорусі.

У Мінцифри наголошують на тому, що від початку збройного вторгнення з боку Росії, на об'єкти критичної інфраструктури й самих українців зросла кількість кібератак. Здійснюються вони, як правило, з подачі ворожої країни.

Як скористатися застосунком SpyBuster

Зазначимо, що доступний він для користувачів "яблучних" комп'ютерів: MacBook, iMac, а також Mac mini та Mac Pro.

Завантажте застосунок за цим посиланням. За його допомогою можна:

визначити, які з програм і сайтів на комп'ютері розроблені в Росії та Білорусі;

дізнатися, які з них під'єднуються до серверів на території цих країн;

видалити та заблокувати програми від потенційно небезпечних ресурсів.

Установіть собі застосунок, щоб запобігти кібератаці. Бережіть себе та свої персональні дані, адже окупанти продовжують атакувати нас по всіх можливих фронтах.

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