У мільйонах смартфонів на Snapdragon виявили вразливість: у чому проблема

Компанія Check Point Research виявила критичну уразливість у чипах Qualcomm. З її допомогою хакери можуть прослуховувати Android-смартфони, які використовують модеми популярного бренду. А всього під загрозою, за оцінкою фахівців, виявилися близько 40% актуальних гаджетів.

Згідно зі звітом експертів, в низці чипів Qualcomm присутня серйозна уразливість між програмним рівнем модему і службою налагоджувача, що дозволяє динамічно виправляти ПЗ та обходити типові механізми захисту, пише Android Police.

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У теорії ця "дірка" може бути використана шкідливими програмами для перехоплення журналу дзвінків, текстових і голосових повідомлень, а в деяких випадках і для прослушки гаджета.

Потенційно під загрозою можуть опинитися і записи телефонних розмов мільйонів користувачів. Вивчивши вразливість, дослідники з'ясували, що проблема стосується до 40% сучасних пристроїв самих різних брендів, включаючи Google, Samsung, LG, OnePlus, Xiaomi й інші.



Можлива уразливість стосується до 40% смартфонів на Android

Ознайомившись зі звітом, Qualcomm заявила, що відправила виробникам смартфонів необхідні патчі безпеки з набором виправлень ще у грудні 2020 року. Крім того, представники компанії відзначили, що ніякого підтвердження реального використання такої вразливості наразі немає.

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