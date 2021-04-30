Apple на другому місці: рейтинг найпопулярніших брендів смартфонів на ринку Європи

Дослідницька фірма Counterpoint Research представила звіт з продажів смартфонів в Європі за перший квартал 2021 року. Багато великих компаній зафіксували значне зростання у порівнянні з минулим роком, але є й ті, чиї позиції сильно просіли.

Найпопулярнішим виробником смартфонів у Європі за підсумками першого кварталу 2021 року досить очікувано стала Samsung з часткою 32%. Вона, як пише Android Geek, збільшила свої продажі у річному обчисленні на 13%.

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Впритул до південнокорейського гіганта наблизилася Apple, захопивши 28% ринку, що стало результатом збільшення продажів на 31%. На третьому місці розташувалася Xiaomi, чия частка зросла за рік з 11% до 18%, а продажі – на 73%.

Продажі OPPO, яка посіла четверте місце з 6% ринку, зросли на 94%. У HUAWEI справи йдуть кепсько, адже її частка знизилася з 9% до всього 2%, а продажі впали на цілих 77%.

За нею йдуть OnePlus і realme, чиї показники зросли на 85% і 183% відповідно. Далі за рейтингом розташовується Honor: смартфони цього бренду почали купувати на 74% гірше, ніж роком раніше. Воно й не дивно, адже усі ми знаємо, що Honor має значно більше спільного з HUAWEI, ніж нам намагаються показати.

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