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Чи допомагає нічний режим краще спати власникам смартфонів: цікаве дослідження
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Група дослідників представила результати експерименту, що стосується ефективності використання нічних режимів на смартфонах. Як з'ясувалося, їх активація не робить істотного впливу на якість сну, що робить їх практично безглуздими.
Згідно з деякими гіпотезами, синій колір, що випромінюється екранами різних гаджетів, перешкоджає виробленню гормону меланопсину, який своєю чергою регулює добові ритми людини, пише Fast Company.
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У результаті багато виробників смартфонів пропонують у нічний час використовувати спеціальний режим з теплішим відтінком картинки. Під час нового дослідження з вибіркою у 167 людей вдалося з'ясувати, що подібні твердження – це лише міф, а нічний режим просто безглуздий.
Усіх піддослідних розділили на 3 групи. Перша проводила годину перед сном, використовуючи свій смартфон з увімкненим нічним режимом. Друга група робила те ж саме, але без активації цієї функції, а третій групі було заборонено користуватися смартфоном протягом години перед сном. Якість сну вимірювалося за допомогою акселерометра на зап'ясті, а серед відстежуваних змінних були час засипання, загальна тривалість сну та частота пробуджень.
Нічний режим не впливає на якість сну / Фото Unsplash
Як виявилося, помітних відмінностей немає ні у тих, хто спить менш як 6 годин, ні у тих, кому вдається поспати 7 і більше годин. При цьому кореляції між нічним режимом на смартфоні і якістю сну виявити не вдалося, оскільки ця змінна виявилася ідентична у всіх трьох групах. Учені вважають, що стресом для організму може бути не сам смартфон, а емоції, які людина переживає під час прочитання тієї чи іншої інформації.
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