Чи допомагає нічний режим краще спати власникам смартфонів: цікаве дослідження

Група дослідників представила результати експерименту, що стосується ефективності використання нічних режимів на смартфонах. Як з'ясувалося, їх активація не робить істотного впливу на якість сну, що робить їх практично безглуздими.

Згідно з деякими гіпотезами, синій колір, що випромінюється екранами різних гаджетів, перешкоджає виробленню гормону меланопсину, який своєю чергою регулює добові ритми людини, пише Fast Company.

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У результаті багато виробників смартфонів пропонують у нічний час використовувати спеціальний режим з теплішим відтінком картинки. Під час нового дослідження з вибіркою у 167 людей вдалося з'ясувати, що подібні твердження – це лише міф, а нічний режим просто безглуздий.

Усіх піддослідних розділили на 3 групи. Перша проводила годину перед сном, використовуючи свій смартфон з увімкненим нічним режимом. Друга група робила те ж саме, але без активації цієї функції, а третій групі було заборонено користуватися смартфоном протягом години перед сном. Якість сну вимірювалося за допомогою акселерометра на зап'ясті, а серед відстежуваних змінних були час засипання, загальна тривалість сну та частота пробуджень.



Нічний режим не впливає на якість сну / Фото Unsplash

Як виявилося, помітних відмінностей немає ні у тих, хто спить менш як 6 годин, ні у тих, кому вдається поспати 7 і більше годин. При цьому кореляції між нічним режимом на смартфоні і якістю сну виявити не вдалося, оскільки ця змінна виявилася ідентична у всіх трьох групах. Учені вважають, що стресом для організму може бути не сам смартфон, а емоції, які людина переживає під час прочитання тієї чи іншої інформації.

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