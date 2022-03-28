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У Мілані з’явився стріт-арт з Анною Франк, присвячений Україні
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На вулицях Мілана з’явився новий стріт-арт. На ньому зображена єврейська дівчинка Анна Франк, яка спалює символ розв’язаної Росією війни в Україні.
Своєю роботою автор поділився в інстаграмі.
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На ньому зображена Анна Франк, бранка Освенцима та Берген-Бельзена, яка спалює російський символ. Автор роботи – італійський художник Олександро Паломбо. Так він вирішив висловити солідарність захисникам України.
"Ми є свідками моделі війни, яка розвивається з використанням безлічі засобів, включаючи фальшиві новини та пропаганду в соціальних мережах, щоб вплинути на почуття та громадську думку. Путінська "денацифікація" – це важка операція пропаганди та містифікації, проведена для того, щоб виправдати варварське вторгнення в Україну", – написав автор.
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