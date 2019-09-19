У Мілані з'явився магазин тільки з голими продавцями (18+)

Поки у світі починають відчинятися магазини та заклади без продавців, то у Мілані з'явився незвичайний тимчасовий магазин, де працюють абсолютно голі касири. Детальніше читайте далі.

У Мілані за адресою Corso di Porta Ticinese 62 можна відшукати колоритний магазин, де продавці зустрічають відвідувачів зовсім без одягу. Причина такої серйозної відсутності дрес-коду доволі проста: це реклама продовження популярного реаліті-шоу "Голі та налякані".

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До того ж, у тимчасовому магазині продаються доволі незвичайні речі, приміром, тропічне листя і факели, а також будь-що, що може здатися у пригоді для виживання. Звісно ж, вхід у пікантну крамницю дозволений тільки для повнолітніх.

Відзначимо, що шоу "Голі та налякані"показує, як чоловіки та жінки виживають без базових речей, приміром, одягу, їжі та медикаментів, в умовах дикої природи упродовж 21 дня.

Джерело фото: Temporary shop Nudi e crudi

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